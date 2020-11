Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.11.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) charttechnisch unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie entwickle sich zu einem der absoluten Highflyer des Jahres 2020. Den "Dauerbrenner" hätten die Analysten an dieser Stelle mit Analysen am 29. Januar, 24. + 26. Juni sowie 21. August begleitet. Letztlich liefere die Aktie ein weiteres Lehrbuchbeispiel für eine Basisannahme der Technischen Analyse, wonach einmal etablierte Trends oftmals sehr viel weiter tragen würden, als sich Anleger das (zunächst) vorstellen könnten. Deshalb bleibe die Fortsetzung des besagten Haussetrends weiterhin das wahrscheinlichste Szenario. Interessant sei in diesem Kontext die aktuelle Umsatzentwicklung. Das Volumen liege im November schon jetzt auf dem höchsten Niveau seit 2014.Hinter die klassische Forderung "volume goes with the trend" könnten Investoren also einen Haken machen. Das nächste Anlaufziel stecke nun die 261,8%-Fibonacci-Projektion des Abwärtsimpulses von 2014 bis 2017 bei 29,34 USD ab. Danach markiere das 2002er Tief bei 33,90 USD einen weiteren Widerstand. Auch bei derart starken Trendbewegungen sollten Anleger das Money Management nicht vernachlässigen. Um die bisher aufgelaufenen Kursgewinne zu sichern, können Investoren den Stopp-Loss für bestehende Positionen auf das Oktoberhoch (19,02 USD) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:22,995 EUR +2,56% (25.11.2020, 09:27)