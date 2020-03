NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.03.2020/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amit Dayal, Analyst von H.C. Wainwright, bewertet die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "kaufen" und erhöht das Kursziel.Der Analyst habe die längerfristigen Prognosen für Plug Power so ausgerichtet, dass sie dem Ziel des Managements, bis 2024 einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD, einen Betriebsertrag von 170 Mio. USD und ein bereinigtes EBITDA von 200 Mio. USD zu erzielen, besser entsprechen würden. Der Analyst sei der Ansicht, dass Plug Power in den nächsten Jahren konsequente EBITDA-Verbesserungen zeigen sollte.Der Analyst von H.C. Wainwright, Amit Dayal, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Apple-Aktie von 4 auf 6 USD an und hält an seinem "buy"-Rating fest. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,589 EUR +1,96% (10.03.2020, 09:14)Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,56 EUR -4,43% (11.03.2020, 09:27)