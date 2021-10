Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,95 EUR +4,33% (12.10.2021, 15:38)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,30 EUR +0,10% (12.10.2021, 15:23)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,65 USD +1,69% (11.10.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld habe sich der US-Titel zuletzt von seinen Tiefs gelöst. Nach der monatelangen Konsolidierung scheine sich die Stimmung bei den einstigen Wasserstoff-Highflyern ohnehin wieder aufzuhellen. Noch in dieser Woche könnte es bei Plug Power zudem eine Überraschung geben.Diesen Donnerstag, 14. Oktober, lade Plug Power zum dritten virtuellen Symposium ein, auf dem es für Investoren neue Erkenntnisse zu den langfristigen Aussichten des Konzerns geben dürfte. Analyst Christopher Souther von B. Riley sei zuversichtlich und erwarte sogar, dass Plug Power sowohl die Prognose für 2021 als auch die Mittelfrist-Ziele für 2024 anheben könnte. Sein Kursziel liege bei 45 Dollar, das Rating laute "buy".Das Chartbild bei Plug Power habe sich bereits aufgehellt. Neue Ziele würden die Aktie weiter beflügeln. Die jüngste Trading-Chance des AKTIONÄR liege bereits 27 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: