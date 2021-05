Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,75 EUR -4,88% (11.05.2021, 13:03)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,842 EUR -8,64% (11.05.2021, 12:47)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,07 USD -12,93% (10.05.2021, 22:15)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie befinde sich weiter im freien Fall. Ausgehend vom Hoch am 26. Januar 2021 summiere sich das Minus mittlerweile auf weit über 70%. Ein Ende der Talfahrt scheine nicht in Sicht. Seit kurzem investierte Anleger würden auf hohen Buchverlusten sitzen. Dabei könnte es noch schlimmer kommen.Als hätte man der Aktie von Plug Power den Stecker gezogen: Wie weit könne der Rutsch bei de m Papier des US-Unternehmens noch reichen? Die Antwort falle wenig schmeichelhaft aus: Weit. Betrachte man den langfristigen Chart von Plug Power, könnte man der Versuchung erliegen, dass sich ein bekanntes Muster ergebe, weil wiederhole. Im Jahr 2013 habe das Papier des Brennstoffzellenherstellers bereits einmal eine fulminante Rally aufs Parkett hingelegt und sei um sagenhafte 10.000% gestiegen. Die Plug Power-Aktie habe sich binnen weniger Monate von 12 US-Cent auf 11,72 USD in der Spitze verteuert. Es sei ein jäher Absturz gefolgt.Zwischen März 2014 und Februar 2017 hätten Anleger im Anschluss an den Wahnsinnsanstieg mehr als 90% ihres Einsatzes verloren. Die jahrelange Talfahrt habe erst bei 83 Cent geendet. Es habe sich eine volatile Phase bis Ende 2018 angeschlossen, in welcher die Plug Power-Aktie großen Schwankungen ausgesetzt gewesen sei, sich jedoch unterm Strich kaum bewegt habe. Als wieder Leben in sie gekommen sei, hätten Anleger eine Kopie der vorherigen (2013) Aufwärtsbewegung gesehen. Bis zum Frühjahr 2021 habe sich die Plug Power-Aktie erneut massiv verteuert. In der Spitze habe die Aufwärtsbewegung ein Plus von 9.000% erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: