NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,76 USD +2,72% (28.01.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (31.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach dem turbulenten Handel der vergangenen Tage zeige sich der Kapitalmarkt zum Wochenstart wieder freundlich. Auch der Wasserstoff-Sektor profitiere von der positiven Stimmung und so werde wird die Aktie von Plug Power ebenfalls vorbörslich mit einem Kursaufschlag taxiert. Damit stehe in dieser Woche eine wichtige Entscheidung an.Die Korrektur bei der Plug Power-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen immer weiter ausgedehnt und mittlerweile habe der Titel vom Mehrmonatshoch im November bei 46,50 USD rund 60% an Wert verloren. Mehrere Erholungsversuche seien bisher gescheitert. Auch die wichtige 200-Tage-Linie bei knapp 30 USD habe den Kursverfall nicht stoppen können.Nun notiere die Plug Power-Aktie an einer weiteren wichtigen Unterstützung bei 18,50 USD. Diese Marke stelle das Jahrestief aus 2021 dar und sei daher von hoher Bedeutung. Halte dieses Level nicht, werde ein massives Verkaufssignal ausgelöst und weiterer Abwärtsdruck entstehe. Im Anschluss stehe erst bei 13,70 USD, also rund 25 Prozent tiefer, der nächste starke Support bereit.Die Plug Power-Aktie notiere vorbörslich deutlich im Plus. Das sei zwar ein erstes positives Zeichen, aber die Lage sei weiterhin kritisch. Sollte die Unterstützung nicht halten, drohe ein weiterer Abverkauf und damit wäre die Entscheidung für die mittelfristige Entwicklung wohl gefallen. Für einen Einstieg müsse sich daher der Titel erst stabilisieren. Bis dahin gehöre die Plug Power-Aktie auf die Watchlist, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2022)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:17,04 EUR +1,19% (31.01.2022, 14:50)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:17,032 EUR +2,59% (31.01.2022, 14:34)