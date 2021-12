XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,16 EUR -10,14% (20.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,33 USD -8,13% (20.12.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (20.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die USA hätten hunderte von Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren im Kampf gegen den Klimawandel investieren wollen. Darüber sollte im Rahmen von US-Präsident Joe Bidens Klimapaket abgestimmt werden. Sas sei nun aber in Frage gestellt. Größte Verlierer aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien seien daher heute auch die Solaraktien. Aber auch andere gefragte Aktien würden deutlich nachegeben - z.B. das Papier des US-Brenstoffzellenherstellers Plug Power.Manchins Äußerungen am Sonntag folgten auf ein wochenlanges Hin und Her um den Gesetzesentwurf. Angesichts der Tatsache, dass Solaraktien zudem im letzten Monat deutlich gefallen sind, sagte Morgan Stanley, dass sich die legislativen Hürden bereits in den Bewertungen widerfänden. "Die potenzielle Abschaffung dieser Finanzierung scheint in der Branche bereits eingepreist zu sein, da die Performance der letzten Wochen ein solches Ergebnis widerzuspiegeln scheint", schrieb die Bank in einer Mitteilung an ihre Kunden.Solaraktien seien am Montag abgestürzt, nachdem das Schicksal des Build Back Better-Plans, der Milliarden von Dollar für Initiativen für saubere Energie vorsehe, in Frage gestellt worden sei. Denn der demokratische Senator Joe Manchin aus West Virginia habe erklärt, er könne nicht für das Gesetz stimmen. Morgan Stanley habe geschrieben, dass viele seiner Aktienkursziele im Clean-Tech-Universum jetzt ein "erhebliches Aufwärtspotenzial" bieten würden und die US-Investmentbank mitgeteilt habe, dass der Ausverkauf eine Chance sei, in unterbewertete Namen zu investieren. Die von Stephen Byrd geleiteten Analysten würden Sunrun, TPI Composites, Plug Power und AES Corporation favorisieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:24,245 EUR -8,46% (20.12.2021, 22:26)