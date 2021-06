Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (18.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Endlich sei es soweit: Plug Power habe am Freitag bekanntgegeben, wann die Ergebnisse für das erste Quartal 2021 veröffentlicht würden. Eigentlich habe die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dem Brennstoffzellenhersteller lediglich eine Frist bis zum 14. Juni 2021 eingeräumt. Diesen Termin habe das Management jedoch kommentarlos verstreichen lassen.Plug Power werde am kommenden Dienstag um 13:30 Uhr (MEZ) die Ergebnisse für das erste Quartal 2021 präsentieren. Die bei Aktionären mit Spannung erwartenden Ergebnisse sollten die Bilanzprobleme endgültig ad acta legen.Nachdem Wirtschaftsprüfer von KPMG Fehler in den Finanzberichten aufgedeckt hätten, habe das US-Unternehmen mehrere Jahresabschlüsse nachträglich korrigieren müssen. Dadurch habe sich die Zahlenvorlage für das Q1 2021 verzögert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: