Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power steige in den asiatischen Wasserstoffmarkt ein. Hierzu gründe das US-Unternehmen mit der SK Group ein Joint Venture, um bis 2024 eine Gigafactory mit einer Massenkapazität in Südkorea zu errichten. Dadurch solle mit einem bekannten Partner der Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Asien vorangetrieben werden.Die Gigafactory solle inländische und bestimmte überseeische Märkte in Asien beliefern, hätten die Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Außerdem werde beabsichtigt, den von der SK Group produzierten Flüssigwasserstoff an rund 100 Ladestationen im ganzen Land zu vertreiben.SK E&S, die Energie-Sparte des südkoreanischen Mischkonzerns, halte der Unternehmensmitteilung zufolge 51% des Joint Ventures. Plug Power würden die restlichen Anteile i.H.v. 49% gehören.Das Joint Venture biete Plug Power interessante Chancen, um auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen. Immerhin handele es sich bei der SK Group um den fünfgrößten Mischkonzern in Südkorea. Charttechnisch befinde sich die Plug Power-Aktie weiterhin in der seit Juli anhaltenden Seitwärtsphase, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link