Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,518 EUR +5,01% (28.09.2020, 11:53)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,49 EUR +2,54% (28.09.2020, 11:20)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,65 USD +3,65% (25.09.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (28.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Druck auf das US-Unternehmen nehme zu - am vergangenen Donnerstag habe weltweit erstmalig ein einmotoriges Wasserstoff-Flugzeug abgehoben. Das Besondere: Das Brennstoffzellensystem habe der schwedische Konkurrent PowerCell Sweden geliefert. Im Rennen um Brennstoffzellenantriebe für Flugzeuge müsse sich Plug Power daher beeilen. In London habe vergangene Woche der Jungfernflug einer umgebauten, sechssitzigen Piper Malibu stattgefunden. Während des achtminütigen Flugs habe das Flugzeug eine Höhe von 1.000 Fuß und eine Geschwindigkeit von 100 Knoten erreicht .Das US-Unternehmen forsche derzeit an der Entwicklung einer Brennstoffzelle für Wasserstoff-Flugzeuge. Dabei habe Plug Power zuletzt eine neue Partnerschaft verkündet.Am Freitag habe die Plug Power-Aktie an der 50-Tage-Linie bei 11,31 USD aufgesetzt, habe sich am Schluss aber deutlich darüber behauptet. Gelinge dem Papier ein nachhaltiger Sprung über den horizontalen Widerstand bei 12,90 USD, sei dies ein starkes Zeichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: