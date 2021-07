Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (19.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power habe die Seitwärtsphase nach unten verlassen. Auch andere Werte aus dem Wasserstoff-Sektor würden sich schwach präsentieren. Die charttechnische Lage trübe sich bei Plug Power damit weiter ein. Damit der Kursverfall nicht weiter voranschreite, müsse jetzt diese Marke halten.Der Kurs von Plug Power habe seit Monatsbeginn in einer Range gependelt. Diese Zone sei zwischen dem Preislevel bei 28,40 Dollar bis zur Oberseite bei 34,38 Dollar verlaufen. In der letzten Woche sei die Aktie aus der Range bis zur nächsten Unterstützung bei 26,59 Dollar gefallen. Mit dem weiteren Kursverfall sei ein kurzfristiges Verkaufssignal generiert worden und das Chartbild trübe sich deutlich ein.Positiv bleibe, dass das Volumen-Profil im Bereich zwischen 24 bis 30 Dollar ein Volumen-Peak ausgebildet habe und damit als Unterstützung fungiere. Hier seien also entsprechend viele Transaktionen abgewickelt worden und der Markt beurteile aktuell diese Preis-Range als fair.Bedingt durch den schwachen Wochenstart sowie die angeschlagene Stimmung im Wasserstoff-Sektor müsse allerdings kurzfristig mit weiterem Abwärtsdruck gerechnet werden. Die nächste massive Unterstützung bei der Plug Power-Aktie befinde sich bei der wichtigen psychologischen 20-Dollar-Marke.Trader sollten die Lage beobachten und die Füße still halten. Ein Einstieg im aktuellen Marktumfeld drängt sich momentan nicht auf, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link