Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,484 EUR -2,79% (06.11.2020, 16:17)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,162 EUR -1,33% (06.11.2020, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,00 USD -4,43% (06.11.2020, 16:02)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Joe Biden wolle im Falle eines Wahlsiegs 1,7 Milliarden Dollar in den Klimaschutz stecken. Die Chancen des Demokraten seien in den letzten Tagen stetig gestiegen und damit auch der Aktienkurs von Plug Power. Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller dürfte von diesem "Green Deal" massiv profitieren.Der demokratische Präsidentschaftskandidat wolle bis 2050 eine zu 100 Prozent emissionsfreie Industrie schaffen. Hierfür sei grüner Wasserstoff, wie ihn Plug Power liefere unverzichtbar. Dies spiele dem Brennstoffzellenhersteller in die Karten.Dank der Wahrscheinlichkeit, dass Biden die Wahl gewinne, habe Plug Power die Kursgewinne weiter ausgebaut und stehe nun kurz vor dem Break auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Damit dies gelinge, müsse die Aktie die Marke von 19,02 Dollar überwinden.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: