Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,628 EUR -2,28% (14.08.2020, 16:32)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,585 USD +1,98% (14.08.2020, 16:48)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Hinter der Plug Power-Aktie liege eine volatile Handelswoche. Zunächst habe der Brennstoffzellen-Wert nach den Zahlen zum zweiten Quartal in den Rallymodus geschaltet, ehe die Ankündigung einer Kapitalerhöhung einen Teil der zuletzt angelaufenen Kursgewinne zunichte gemacht habe. Die Bullen hätten aber schnell das Zepter wieder in die Hand genommen.Die langfristigen Wachstumsaussichten für Plug Power seien intakt. Mit den frischen liquiden Mitteln habe das US-Unternehmen einen attraktiven Spielraum für Investitionen in Form von Übernahmen, strategische Beteiligungen oder für Forschung und Entwicklung. Zudem trumpfe Plug Power im Peegroup-Vergleich mit einer moderaten Bewertung auf. Neueinsteiger sollten dennoch einen weiteren Kursrücksetzer abwarten. Kurzfristig sei das Chartbild überhitzt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:9,779 EUR +1,97% (14.08.2020, 17:00)