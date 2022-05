NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,525 USD +2,27% (25.05.2022, 16:29)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (25.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wasserstoff boome. Die Aktien von Wasserstoffherstellern würden den Hype in diesem Jahr aber nicht abbilden. Plug Power habe seit dem Jahresanfang etwa 80% Kursverlust hinnehmen müssen. Noch sei das Gros der Analysten bullish, doch die Kursziele würden sinken. So habe auch Truist Securities das Kursziel für Plug Power in dieser Woche angepasst.Analyst Bronson Fleig von Truist Securities habe am Dienstag seine Empfehlung für das Papier des US-Unternehmens auf "hold" und das Kursziel auf 21 USD gesenkt. Damit räume er dem Wasserstoff-Spezialisten immerhin noch rund 40% Potenzial ein. Einige Analysten würden jedoch offenbar weiterhin mit einer Erholungsrally von Plug Power rechnen. Vergangene Woche habe etwa Jeff Osborne von Cowen das Kursziel noch mit 44 USD angegeben und die Aktie mit "outperform" eingestuft. Stephen Calder Byrd von Morgan Stanley sehe mit 60 USD sogar fast 300% Potenzial.Das Thema Wasserstoff habe eine große Zukunft und Plug Power sei langfristig einer der Top-Player im Markt. Nach den starken Kursverlusten in diesem Jahr sollten Anleger allerdings zunächst eine Bodenbildung abwarten, so Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2022)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,44 EUR +2,02% (25.05.2022, 16:41)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,402 EUR +0,78% (25.05.2022, 16:24)