Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,692 EUR -0,80% (12.05.2022, 10:30)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,798 EUR -9,20% (12.05.2022, 10:16)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,45 USD -14,39% (11.05.2022)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (12.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Montag habe der Wasserstoff-Spezialist Plug Power seine Q1-Zahlen veröffentlicht. Dabei hätten Umsatz und Gewinn deutlich die Erwartungen verfehlt. Für die Aktie gehe es seitdem ohne Unterbrechung gen Süden. Inzwischen belaufe sich der Verlust seit Montag auf 31 Prozent. So könnte es nun weitergehen.Bei der Plug Power-Aktie seien alle Dämme gebrochen. Nachdem sich das Chartbild bereits im Vorfeld der Zahlen eingetrübt habe, als der Kurs sowohl unter den kurzfristigen Aufwärtstrend als auch unter die Horizontale bei 23,50 Dollar gefallen sei, habe sich jetzt die Lage weiter zugespitzt. Nach den Zahlen habe sich der Abverkauf beschleunigt, sodass die Aktie zudem unter die Unterstützung am 52-Wochen-Tief bei 17,51 Dollar gefallen sei.Aus charttechnischer Sicht bleibe die Lage angespannt. Während des Abverkaufs der letzten Tage sei das Handelsvolumen stetig angestiegen, auch die Trendintensität (ADX-Indikator) habe zugelegt. Die Wahrscheinlich für weitere Rücksetzer sei somit hoch. Hoffnung gebe lediglich das Volume-Peak bei 12,90 Dollar. Sollte eine Stabilisierung in diesem Bereich fehlschlagen, würden die nächsten Unterstützungen zwischen 10,00 und 10,50 Dollar warten.Das Chartbild sehe aktuell wenig einladend aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abwärtsbewegung kurzfristig fortsetze, sei hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: