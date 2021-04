Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (20.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Kursentwicklung des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten sehe technisch weiterhin nicht gut aus. Die Aktie von Plug Power sei weiter im Sinkflug. Bisher habe noch keine Unterstützung die Abwärtsdynamik stoppen können. Es gebe dennoch einen Lichtblick: Analysten von Evercore hätten eine Empfehlung veröffentlich. Das seien jetzt die wichtigen technischen Marken.Ende März schien es zunächst, als ob die Talfahrt der Plug Power-Aktie ihr Ende gefunden habe. Nach einer kurzen Erholung sei der Kurs aber erneut nach unten gekippt. Auch die Unterstützung am GD200 bei 28 Dollar habe letzte Woche den Abverkauf nicht stoppen können.Kurzfristig sei die Abwärtsdynamik weiterhin stark und weiter fallende Kurse seien wahrscheinlich. Die nächste technische Unterstützung befinde sich bei 22,25 Dollar. Wenn auch dieser Support unterschritten werde, drohe ein Absturz bis auf 19 Dollar. In dem Bereich zwischen 19 bis 22 Dollar sei bisher wenig Volumen umgesetzt worden. Daher sei davon auszugehen, dass keine nennenswerten Käufe in dieser Zone stattfinden würden.Technische Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn die Aktie einen neuen Aufwärtstrend auf Tagesbasis etabliert habe. Im Optimalfall mit einem Ausbruch über den GD200.Die Aktie von Plug Power sei weiter im Sinkflug und die Abwärtsdynamik werde sich kurzfristig wohl weiter fortsetzen. Wichtige Unterstützungen lägen bei 19 und 22 Dollar. Nach dem Kurseinbruch von über 67 Prozent könnte dennoch bald eine Erholung einsetzen. Analysten von Evercore hätten die Aktie heute sogar mit "outperform" eingestuft und ein Kursziel von 42 Dollar ausgegeben.Anleger halten dennoch besser die Füße still, bis sich eine nachhaltige Trendwende abzeichnet, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link