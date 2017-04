Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.

Plug Power Inc. habe mit Amazon.com Inc. einen Deal geschlossen. Amazon habe das Recht 23% an Plug Power zu übernehmen. Dafür müsse aber Amazon in den kommenden Jahren mindestens 600 Mio. USD in Brennstoffzellen investieren. Amazon wolle im laufenden Jahr einen Teil der Gabelstapler mit der GenKey-Technologie ausrüsten.Die Analysten von FBR Capital Markets sehen den Deal mit dem weltweit führenden e-Commerce-Player für Plug Power auf längere Sicht als sehr vorteilhaft an. Für das Unternehmen könne die Vereinbarung transformativen Charakter haben, so der Analyst Carter Driscoll.In ihrer Plug Power-Aktienanalyse stufen die Analysten von FBR Capital Markets den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 2,50 auf 3,00 USD.