Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,962 EUR -4,12% (04.11.2020, 12:08)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,08 EUR -1,22% (04.11.2020, 11:45)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

16,95 USD +9,57% (03.11.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie starte jetzt wieder richtig durch. In den vergangenen beiden Handelstagen habe der Wert bereits um satte 17% zugelegt. Es bleibe auch weiterhin spannend. Der US-Brennstoffzellenhersteller veröffentliche am Montag seine Q3-Zahlen und könnte damit für weitere starke Kursbewegungen sorgen."Der Aktionär" habe bereits über einen möglichen Rebound bei der Plug-Power-Aktie berichtet. Nachdem der Wert am Montag erfolgreich die Unterstützung bei 14 USD getestet habe, sei er stark ausgebrochen und habe innerhalb der letzten beiden Handelstage um satte 18% zulegen können. Während des Ausbruches sei der Stochastik-Indikator in den neutralen Wertebereich zurückgekehrt und habe damit ein zusätzliches Kaufsignal generiert. Des Weiteren dürften sich im Laufe des Tages die Durchschnittslinien des MACD-Indikator überkreuzen, was wiederum für neue Kaufimpulse sorgen dürfte.Aus charttechnischer Sicht sollte der starke Anstieg bis zum Mehrjahreshoch bei 19,02 USD weitergehen. Werde auch diese Hürde überwunden, wären Kurse bis an die obere Begrenzungslinie bei ca. 22 USD möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: