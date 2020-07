Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (10.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des US-Brennstoffzellenherstellers habe sich seit den Corona-Tiefs im März beeindruckend entwickelt. Das Kursplus habe sich zeitweise auf 316 Prozent belaufen. Vor diesem Hintergrund überrasche es nicht, dass manche Anleger zuletzt Gewinne mitgenommen hätten und der Kurs etwas nachgegeben habe.Das 23,6%-Fibonacci-Retracement dieser Aufwärtsbewegung liege bei 8,61 Dollar und damit knapp über der Gap-Kante bei 8,44 Dollar. Die Kurslücke sei am 1. Handelstag im Juli aufgerissen worden, wobei die untere Kante bei 8,34 Dollar liege.Sollte dieser Bereich unterschritten werden, warte bei 7,45 Dollar das nächste Retracement, wobei mehr Augenmerk auf das 50%-Retracement bei 6,51 Dollar gerichtet werden sollte.Nach der starken Rally bestehe bei Plug Power kurzfristig Konsolidierungsbedarf. Ausgiebige Korrekturen seien jedoch nicht zu erwarten, da das Thema Brennstoffzelle bei den Anlegern unverändert in sei und stärkere Rücksetzer zum Einstieg genutzt werden dürften. Wer noch nicht investiert ist, sollte im Bereich von 7,50 Dollar ein Abstauberlimit legen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)