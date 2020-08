Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den Vorwochen stabil aufwärts und konnte die 922 USD wieder erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



An dieser Hürde sei es zu einem Rücklauf gekommen, welcher auch aus dem mehrwöchigen Aufwärtstrend führe. Die Notierungen hätten sich anschließend aber schnell wieder erholen können.



Es biete sich bei Platin die Chance, die 922 USD auch kurzfristig wieder zu erreichen. Gehe es darüber hinaus, werde ein Anstieg in Richtung der 1.044 bis 1.066 USD möglich. Zunächst müsse aber einkalkuliert werden, dass eine zweite Korrekturwelle bis in den Bereich 895 USD führe. Erst unterhalb der 830 USD werde es wieder nachhaltig bärisch. (19.08.2020/ac/a/m)



