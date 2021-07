Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Februar korrigiert Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) die große Aufwärtsbewegung des Vorjahres und sackte nach dem Bruch der Unterstützung bei 1.135 USD bis an den Support bei 1.013 USD ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei im Juni eine Erholung gestartet, die nach einem kurzfristigen Doppeltop bei 1.120 USD und einer Abwärtsbewegung bis an die 1.066-USD-Marke doch wieder aufgefangen worden sei. In den letzten Tagen sei der Wert sogar wieder an die Kurshürde bei 1.135 USD gestiegen.



Noch hätten die Bullen bei Platin also das Feld nicht geräumt und könnten jetzt mit einem nachhaltigen Ausbruch über 1.135 USD weitere kurzfristige Zugewinne bis 1.150 und 1.173 USD erreichen. An dieser Stelle sollte sich der Abwärtstrend aber fortsetzen. Andernfalls käme es zu einer Kaufwelle bis 1.193 und 1.228 USD. Sollte Platin dagegen an der 1.135-USD-Marke scheitern, wäre eine Korrektur bis 1.066 USD zu erwarten. Hier könnte der Wert nochmals nach Norden drehen. Darunter wäre die Erholung allerdings beendet und ein Einbruch auf 1.013 USD die Folge. (14.07.2021/ac/a/m)



