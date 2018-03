Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Bruch einer übergeordneten Abwärtstrendlinie verstetigte sich bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Anfang Januar ein Aufwärtstrend, der den Wert bis an das Verlaufshoch auf Höhe des Widerstands bei 1.020 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei es zu einer ersten Korrektur gekommen, die ausgehend von der Unterstützung bei 967 USD in einen weiteren Anstieg übergegangen sei. Allerdings hätten die Bullen zuletzt die Chance vergeben, den gelungenen Ausbruch über die Hürde bei 990 USD in eine weitere Kaufwelle umzumünzen. Aktuell setze der Wert wieder an den Support bei 967 USD zurück.



Dadurch, dass die 990 USD-Marke nur kurzzeitig habe überwunden werden können, setze sich die Seitwärtsbewegung oberhalb von 967 USD bei Platin fort. Diese Unterstützung könnte sogar kurzfristig unterschritten werden, ehe das Edelmetall ausgehend von 955 USD zu einem weiteren Ausbruchsversuch über die 990 USD ansetzen könnte. Sollte dieser Ausbruch gelingen, wäre ein Anstieg bis 1.020 USD die Folge. Bei einem nachhaltigen Bruch der 967 USD-Marke und einem darauffolgenden Rückfall unter das Zwischentief bei 955 USD, wäre dagegen mit einer Korrekturausweitung bis 941 USD zu rechnen. Der Aufwärtstrend wäre damit jedoch nicht beendet. (01.03.2018/ac/a/m)