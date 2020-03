Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) rutschte in den Vorwochen verstärkt ab, nachdem eine bei 951 USD liegende Unterstützung durchbrochen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien bis zur Unterstützung bei 861 USD zurückgefallen und hätten sich darüber an den Vortagen stabilisieren können.



Es biete sich die Möglichkeit, im Bereich der 861 USD wieder nach oben zu drehen. Bullischer werde es für Platin jedoch erst oberhalb der 951 USD, was abzuwarten bleibe. Die kleine bärische Flagge der Vortage würde zunächst für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung sprechen. Abgaben bis in den Bereich der 828 USD könnten entsprechend folgen, bevor auf dem dort liegenden Aufwärtstrend die Bullen im Vorteil wären. (11.03.2020/ac/a/m)

