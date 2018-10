Ausblick: Aus der tragfähigen Erholung der letzten Wochen könnte sich bei Platin nach dem jüngsten Anstieg sogar eine Trendwende entwickeln. Die nächste große Barriere warte jedoch bereits auf die Käufer.



Die Long-Szenarien: Nach dem bislang erfolgreich verlaufenen Rücksetzer an die gebrochene Abwärtstrendlinie könnte der Kurs des Edelmetalls zunächst bis an die Barriere bei 845,00 USD klettern. Dort wäre mit einer weiteren Zwischenkorrektur zu rechnen. Bei einem anschließenden Ausbruch über die Marke käme es bereits zu einem Anstieg bis 868,40 und 885,30 USD. Würden auch diese Hürden aus dem Weg geräumt, könnte sogar ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls bis 929,10 USD einsetzen.



Die Short-Szenarien: Erst ein deutlicher Einbruch unter 806,00 USD würde die Erholung aktuell unterbrechen. In diesem Fall käme es zu einem Test der 775,00 USD-Marke. Dort könnte der nächste Ausbruchsversuch über 845,00 USD beginnen. Abgaben unter die Unterstützung hätten dagegen einen Einbruch bis 750,00 USD zur Folge. (05.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach einem bearishen Doppeltop im Bereich von 1.020,00 USD fiel der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einer geradlinigen Abwärtsbewegung unter die Unterstützung bei 868,40 USD und generierte damit ein weitreichendes Verkaufssignal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der anschließende Ausverkauf habe den Wert bis Mitte August an die Haltemarke bei 775,00 USD geführt, die kurzzeitig sogar unterschritten worden sei. Allerdings hätten sich die Bullen über die Hürde zurückgekämpft und das Edelmetall an den Widerstand bei 806,00 CHF angetrieben. Nach einer volatilen Korrektur sei auch diese Barriere Mitte September überschritten und damit ein kurzfristig bullishes Signal generiert worden, das mit dem Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie bestätigt worden sei.