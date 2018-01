Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Dezember wurde Platin von einer weiteren Verkaufswelle erfasst und unter die Unterstützung bei 900 USD abverkauft, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetalle" der BNP Paribas hervorgeht.



Kurzzeitig sei der Wert auch unter die Haltemarke bei 885 USD eingebrochen, ehe die Bullen diese Unterstützung zurückerobert und damit einen dynamischen Gegenangriff ausgelöst hätten. Mit dem Anstieg über 920 USD und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie habe sich das Bild weiter aufgehellt. Zuletzt sei auch die Barriere bei 941 USD überwunden und damit der Weg an eine charttechnische Schlüsselstelle freigemacht worden.



Nach einer leichten Korrektur dürften die Bullen wieder aktiv werden und Platin an den kurzfristig entscheidenden Widerstand bei 967 USD antreiben. Ein Ausbruch über die Marke würde die gesamte Abwärtsstrecke seit September neutralisieren und könnte entsprechend zu einer direkten Kaufwelle bis 990 USD führen. Sollte auch diese Hürde durchbrochen werden, stünde ein Anstieg bis 1.020 USD auf der Agenda. Würden die Bullen dagegen an der 967-USD-Marke scheitern bzw. breche Platin zuvor unter 920 USD ein, wäre die laufende Kaufwelle abgebremst. Ausgehend von 900 USD könnte allerdings ein weiterer Ausbruchsversuch starten. Darunter käme es dagegen zu einem Verkaufssignal. (04.01.2018/ac/a/m)