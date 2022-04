Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ende letzten Jahres setzte sich Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) noch von der zentralen Unterstützungszone bei 908 USD nach oben ab und startete eine Erholung, die in der Spitze bis an den Widerstand bei 1.173 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings hätten dort die Bären das Kommando übernommen und den Wert in einer ebenso starken Verkaufswelle wieder unter die Unterstützung bei 1.032 USD und zuletzt an den Support bei 948 USD gedrückt. Dort sei eine Erholung gestartet, die jedoch im gestrigen Handel deutlich abgebremst und Platin wieder unter 988 USD gedrückt worden sei.



Sollte Platin jetzt nicht direkt bei 970 USD einen Konter in Richtung 1.032 USD starten, dürfte sich der Abwärtstrend der letzten Wochen weiter bis 948 USD fortsetzen. Hier gäbe es die kleine Chance auf einen Doppelboden. Sollte der Kurs des Edelmetalls aber auch unter diese Marke fallen, wäre ein Verkaufssignal mit Zielen bei 908 und 893 USD aktiviert. Den gestrigen Einbruch hätten die Bullen dagegen mit einem Anstieg über 1.003 USD gekontert. Allerdings müsste dann vor allem die Hürde bei 1.032 USD überwunden werden, um eine kurzfristige Trendwende einzuleiten. In diesem Fall könnte Platin sogar wieder über 1.066 USD und in Richtung 1.103 USD starten. (20.04.2022/ac/a/m)



