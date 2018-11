Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Rückeroberung der Unterstützung bei 775 USD stieg Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 806 USD an und erreichte in der Spitze bereits die Barriere bei 868 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe Anfang November eine Korrekturbewegung eingesetzt, die den Kurs des Edelmetalls wieder unter die Haltemarke bei 845 USD und eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie gedrückt habe. Aktuell würden sich die Bullen versuchen noch gegen die Fortsetzung der Korrektur zu wehren, dürften dabei jedoch zunächst wenig Erfolg haben.



Zwar habe Platin mit dem Erreichen der 868 USD-Marke den Weg für weitere Zugewinne geebnet. Allerdings dürfte sich die laufende Korrektur zunächst fortsetzen, ehe der Wert wieder Fahrt aufnehmen könne. Unterhalb von 855 USD wäre jetzt mit einem Rückfall an das Novembertief bei 822 USD und darunter an die Unterstützung bei 806 USD zu rechnen. Dort dürften die Bullen wieder aktiv werden und den Kurs bis 868 USD antreiben. Werde die Marke überwunden, käme es zu einer Kaufwelle bis 885 und 910 USD. Abgaben unter 806 USD hätten dagegen ein Verkaufssignal und Abgaben bis 775 USD zur Folge. (23.11.2018/ac/a/m)