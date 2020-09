Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Kurz nach dem Ausbruch aus einer Flaggenformation starteten die Bären bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) an der 970-USD-Marke einen Konter und ließen den Platinpreis binnen weniger Tage unter die Unterstützungen bei 908 und 883 USD einbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diesem Abverkauf habe sich auch der Keysupport bei 861 USD nicht entgegenstellen können und der Wert sei bis an die Unterstützung bei 813 USD zurückgefallen.



Die Vielzahl an bärischen Signalen in den letzten Wochen würden darauf schließen lassen, dass Platin einen neuen Abwärtstrend gestartet habe. Kurzfristig könnte es aber bei einem Verbleib über 835 USD zu einer weiteren Erholung über 883 USD und in Richtung der Hürde bei 908 USD kommen. Dort dürfte spätestens ein weiterer Kursrutsch starten, der wieder bis 813 USD führe. Sollte die Marke unterschritten werden, dürfte sich der Abverkauf bis 773 USD und darunter ggf. bis 750 USD ausdehnen. (30.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



