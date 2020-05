Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 751 USD generierten die Bullen bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Ende April ein Kaufsignal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Folge sei das Edelmetall bis 793 USD geklettert und habe dort kurz an die Unterstützung bei 711 USD zurückgesetzt. Ausgehend von diesem Support sei es zu einem bullischen Konter gekommen, der aktuell wieder über 751 USD führe.



Noch stecke der Wert in einer Konsolidierung, könnte aber in Kürze den nächsten Ausbruchsversuch über den Widerstandsbereich um 775 USD unternehmen und im Anschluss bis 813 USD klettern. Darüber wäre ein Anstieg bis 846 USD und mittelfristig sogar bis 908 USD denkbar. Ein weiterer Rückfall unter 751 USD könnte dagegen eine kurze Korrektur bis 711 USD auslösen. (06.05.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



