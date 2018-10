Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 868 USD kam der Platinkurs (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ein weiteres Mal unter Druck und fiel im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrendkanals sogar unter das mehrjährige Tief bei 806 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch ausgehend von einem Tief bei 752 USD sei im August eine dreiecksförmige Konsolidierung gestartet, die im September nach oben durchbrochen worden sei. In der Folge habe der Wert auch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie angezogen und nehme aktuell die Hürde bei 845 USD ins Visier.



Oberhalb der 806 USD-Marke hätten die Bullen jetzt wieder die besseren Karten und dürften den Platinkurs zunächst erneut bis 845 USD antreiben. Dort entscheide sich der kurzfristige Verlauf: Ein Ausbruch über die Marke hätte eine Kaufwelle an die Barrieren bei 868 und 885 USD zur Folge, ehe dort mit einer deutlichen Korrektur zu rechnen sei. Oberhalb von 885 USD wäre dagegen ein weiteres Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 929 USD aktiv. Abgaben unter 806 USD würden den Anstieg dagegen unterbrechen. Doch schon an der 789 USD-Marke könnte der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen. Darunter käme es dagegen zu einem Test der 775 USD-Marke. (05.10.2018/ac/a/m)