Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) verabschiedete sich Anfang Mai endgültig vom Kursniveau der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und brach an die Unterstützung bei 1.193 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Marke habe dem Kurs nur kurz Halt bieten können und so habe sich der Einbruch nach einer dreiecksförmigen Konsolidierung auch in den letzten Tagen fortgesetzt. In der vergangenen Woche sei bereits der wichtige Support bei 1.135 USD erreicht worden, an dem die Käufer zunächst Widerstand geleistet hätten und damit ein direktes Verkaufssignal noch verhindert hätten. Allerdings setze Platin schon jetzt wieder an die Marke zurück.



Ein Bruch der 1.135-USD-Marke stehe an und dürfte zu weiteren Verlusten bis 1.100 USD führen. Darunter sollte die mittelfristige Aufwärtstrendlinie angesteuert und die Unterstützung bei 1.066 USD erreicht werden. An dieser Stelle könnte die große Korrektur enden und der nächste mehrwöchige Anstieg starten. Sollte Platin aber unter die Marke einbrechen, wäre eine Verkaufswelle bis 1.013 USD zu erwarten. Würden die Bullen dagegen die Unterstützung bei 1.135 USD verteidigen, könnte eine Erholung bis 1.193 USD führen. Doch erst über dieser Marke wäre man der Gefahrenzone entronnen und ein Anstieg bis 1.228 USD möglich. (16.06.2021/ac/a/m)

