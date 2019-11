Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen dynamisch aus dem Abwärtstrend seit September nach oben heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ausbruch sei jedoch an der Hürde bei 957 USD gescheitert und sei in der Folge zum Verkauf genutzt worden. Dies habe die Notierungen zuletzt auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten herausgedrückt.



Es biete sich die Chance, auf der bei 871 USD liegenden Unterstützung eine Gegenbewegung einzuleiten. Der Trendbruch berge jedoch die Gefahr, anschließend weiter nach unten durchzurutschen. Sollte Platin die 871 USD durchbrechen, drohe ein Rückfall in Richtung der 832 USD. Erst oberhalb der 906 USD, bei einer Rückeroberung des mittelfristigen Aufwärtstrends, helle sich das Chartbild wieder auf. (13.11.2019/ac/a/m)

