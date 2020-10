Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Pinterest-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

43,82 USD -1,59% (02.10.2020)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (05.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) unter die Lupe.Das bekannte US-Portal Fool.com glaube nach dem starken Comeback der Börsen an einen Bull-Market, der "mehrere Jahre" andauern könne. Es sei eine "perfekte Möglichkeit" für Langfrist-Investoren, sich ab exzellenten Tech-Firmen zu beteiligen.Eine der nun genannten "Must-own-Stocks" für die Rally sei Pinterest. Corona habe den Traffic auf dem Ideen-Portal stark wachsen lassen. Bemerkenswert: Die Anzahl der monatlich aktiven User der Internetseite habe zuletzt um 116 Millionen auf 416 Millionen zugenommen. 90 Prozent der neuen Nutzer kämen aus den neuen Auslandsmärkten wie Europa. Die internationalen Erlöse hätten sich verdoppelt - was sich dieses Jahrzehnt noch "mehrere Male" wiederholen könne.Pinterest sei ideal für kleine Firmen, dort inmitten der User-Postings und Design-Ideen kostenpflichtig ihre Produkte zu bewerben. Denn wer nach Inspirationen für die Einrichtung des Homeoffice oder Urlaubsideen suche, werde bei Pinterest fündig.Würde nicht auch Pinterest zu Facebook oder Amazon passen? Bereits im Februar seien kurz Übernahmegerüchte aufgeflackert, ohne dass sie sich jedoch konkretisiert hätten. Yahoo! Finance habe vor einigen Monaten geschrieben, Pinterest könne ein Übernahmeziel für Big-Tech-Firmen werden. Ein Käufer wie Amazon könne Pinterest nutzen, um sein Ökosystem zu erweitern.Finanziell wäre es ein Klacks: Pinterest bringe bisher erst knapp 20 Milliarden Dollar auf die Waage. Der Koloss Amazon sei hingegen 1.500 Milliarden Dollar schwer und habe alleine 2019 rund 40 Milliarden Dollar Free Cash Flow eingenommen. Auch für Facebook mit und 40 Milliarden Dollar liquiden Mittel auf der hohen Kante wäre ein solcher Kauf theoretisch möglich.Pinterest befindet sich auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" Hot Stock Report, so Florian Söllner. Vor wenigen Tagen sei erneut explizit per Update zum Trading-Kauf geraten worden. (Analyse vom 05.10.2020)