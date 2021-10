Börsenplätze Pinterest-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

62,99 USD +13,35% (20.10.2021, 20:09)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (20.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Wie Bloomberg News berichte, prüfe der Payment-Riese PayPal eine Übernahme von Pinterest. Dabei beziehe sich die Nachrichtenseite auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Dem Vernehmen nach habe sich PayPal vor Kurzem an das Social-Media-Unternehmen gewandt, um einen möglichen Deal abzuschließen.Die Unternehmen hätten laut Bloomberg einen potenziellen Übernahmepreis von rund 70 USD diskutiert, welcher Pinterest mit 39 Mrd. USD bewerten würde. Dies entspreche wiederum einen Aufschlag von 26% auf den Schlusskurs der Pinterest-Aktie vom Dienstag.Nach Veröffentlichung des Artikels sei die Pinterest-Aktie nicht mehr zu bremsen und schieße zweistellig nach oben. Damit notiere sie auf dem höchsten Stand seit dem Sommer. Mit aktuellen Kursen um die 62 USD sei das Aufwärtspotenzial im Falle eines Deals in dieser Größenordnung aber begrenzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link