Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (04.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Die Aktien von Pinterest würden am Dienstag zweistellig abrauschen. Laut einer Untersuchung der Investmentbank Guggenheim würden Nutzer die Plattform den zweiten Monat in Folge verlassen. Guggenheim habe die Pinterest-Aktie daraufhin herabgestuft. Hier seien die Details im Überblick.Die Analysten hätten die Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 46 Dollar auf 39 Dollar gesenkt. Die Aktien von Pinterest seien daraufhin am Dienstag um mehr als 10 Prozent auf 32,51 Dollar gefallen.Michael Morris von Guggenheim beziehe sich dabei auf Daten von Pinterests Ads Manager, die auf einen Rückgang der Nutzerzahlen im zweiten Monat in Folge hingewiesen hätten. Das weltweite Gesamtpublikum sei im Dezember auf 218,1 Millionen gegenüber 226,9 Millionen im November und 229,3 Millionen im Oktober gefallen."Wir sehen immer noch Potenzial für die große globale Nutzerbasis des Unternehmens und das kauffreudige Nutzerverhalten", habe Morris gesagt. "Wir sehen jedoch nicht, dass sich der Anwendungsfall der Plattform so schnell entwickelt wie bei anderen Unternehmen". Das berge das Risiko, dass Wettbewerber ihre Social-Commerce-Angebote schneller verbessern würden, als Pinterest seine Position ausbaue.Auch wenn Pinterest zuletzt beim Gewinn- und Umsatzwachstum habe überzeugen können, scheine sich nun der schwache Nutzerwachstum zu bewahrheiten. Hier müsse sich das Management der Foto-Plattform schleunigst etwas überlegen, um nicht im harten Konkurrenzkampf mit Instagram, Snap und Co den Kürzeren zu ziehen. Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Pinterest-Aktie. (Analyse vom 04.01.2022)