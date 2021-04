Börsenplätze Pinterest-Aktie:



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (28.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pinterest habe in seinem ersten Quartal zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen - doch an der Börse kämen die Zahlen aus guten Gründen überhaupt nicht gut an. Die Aktie der Social-Media-Fotoplattform breche rund zwölf Prozent ein.Pinterest habe im ersten Quartal erneut einen kräftigen Umsatzzuwachs von 78 Prozent auf 485 Millionen Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Analysten von 471 Millionen Dollar übertroffen. Auch die Gewinne je Aktie von 0,11 Dollar hätten über den geschätzten 0,08 Dollar gelegen.Trotz der übertroffenen Erwartungen sei die Pinterest-Aktie über zwölf Prozent auf die charttechnische Unterstützungszone in Höhe von 68 Dollar zurückgefallen. Zum einen möge das an den deutlich schwächeren Zuwachsraten bei den monatlich aktiven Nutzern liegen. Diese seien nur um 30 Prozent auf 478 Millionen gestiegen, international hätten zudem erneut kaum Nutzer gewonnen werden können.Nach einer Vervierfachung der Pinterest-Aktie seit Anfang 2020 hätten die Anleger sicherlich mehr erwarten können, als ein leichtes Übertreffen der Schätzungen - insbesondere da sich der Werbemarkt überraschend stark zurückmelde. Hinzukomme die brennende Frage, wie lange Pinterest nach der harten Pandemiezeit die hohen Kundenbindungsraten aufrechterhalten könne. Dass Anleger an dieser Stelle Gewinne mitnehmen würden, sollte langfristig orientierte Investoren jedoch nicht beunruhigen. Gelingt es den Abverkauf abzufedern, bieten sich hier Nachkaufchancen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Pinterest-Aktie. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link