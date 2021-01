Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

46,71 EUR +2,54% (25.01.2021, 10:28)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

45,64 EUR +0,47% (22.01.2021)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (25.01.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) zu halten.Der niederländische Medizintechnikkonzern habe heute Früh seine Q4-Ergebnisse bekannt gegeben. Dazu seien die mittelfristigen Ziele bestätigt und ein konkreter Ausblick für 2021 gewährt worden. Der Gesamtumsatz habe um 0,7% auf EUR 6,0 Mrd. zulegen können, Analysten hätten mit EUR 5,91 Mrd. gerechnet. Auf vergleichbarer Basis hätten sich die Erlöse um 7% verbessert. Das adjustierte EBITA (operativer Gewinn vor Amortisationen) habe um 6,8% auf EUR 1,14 Mrd. erhöht werden und damit die Erwartungen von EUR 1,12 Mrd. leicht übertreffen können. Die bereinigte EBITA-Marge sei im Jahresvergleich von 17,9% auf 19% gestiegen. Der um 8,5% auf EUR 603 Mio. verbesserte Nettogewinn habe jedoch die Markterwartungen von EUR 636 Mio. nicht erreichen können. Der Auftragseingang habe sich mit einem Plus von 7% (Vorquartal: -18%) deutlich dynamischer als zuletzt gezeigt.Segmentweise habe das Segment "Connected Care" (u.a. Monitoring & Analytics, Therapeutische Pflege) mit einem Umsatzwachstum von 16,8% auf EUR 1,58 Mrd. positiv hervorgestochen, wobei hier auch die Profitabilität deutlich habe verbessert werden können. So sei die EBITA-Marge um 900 Basispunkte von 16,2% auf 25,2% nach oben geklettert. Der positive Trigger sei hier ganz eindeutig die durch COVID-19 getriebene Nachfrage nach Produkten im Bereich Monitoring & Analytics sowie Schlaf- & Atemwegsversorgung gewesen.Ausblick: Trotz weiterhin vorhandener Unsicherheiten in Bezug auf die Auswirkungen von COVID-19 auf globaler Ebene erwarte Philips für das laufende Geschäftsjahr 2021 ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Angetrieben durch solides Wachstum in den Bereichen Diagnose & Behandlung und Personal Health, welche geringere Umsätze im Bereich Connected Care kompensieren sollten, sowie eine Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge um 60 bis 80 Basispunkte. Seine Mittelfrist-Ziele (jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von 5 bis 6%; Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge um durchschnittlich 60 bis 80 Basispunkte bis 2025) habe das Unternehmen indes bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Philips-Aktie: