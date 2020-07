Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

45,63 EUR -0,22% (21.07.2020, 13:52)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (21.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Das Zahlenwerk für das Q2/2020 habe umsatzseitig moderat und ergebnisseitig (bereinigtes EBITA, EPS) deutlich über den Analystenprognosen und dem Marktkonsens gelegen. Die COVID-19-Pandemie habe sich per saldo belastend auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. Während die Segmente Diagnosis & Treatment und Personal Health unter der Pandemie gelitten hätten, habe das Segment Connected Care durch die Pandemie profitiert. Ein konkreter Ausblick für 2020 sei weiterhin nicht gegeben worden. Unter der Voraussetzung der Rückkehr zur Normalität in H2/2020, gehe Philips nach wie vor von einem moderaten organischen Umsatzwachstum sowie von einer Verbesserung der bereinigten Konzern-EBITA-Marge in 2020 aus.Positiv werte Gottschalt den starken organischen Zuwachs an Auftragseingängen sowie die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Der Analyst habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020e (u.a. EPS: 1,66 (alt: 1,61) Euro) und 2021e (u.a. EPS: 2,06 (alt: 2,02) Euro) angehoben.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Philips-Aktie bei einem von ihm erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% unverändert mit "halten". Das Kursziel werde von 43 Euro auf 47 Euro erhöht. (Analyse vom 21.07.2020)Börsenplätze Philips-Aktie:Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:45,64 EUR -0,16% (21.07.2020, 13:51)