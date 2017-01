Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (25.01.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) von 28 auf 29 Euro.Die Q4-Zahlen des niederländischen Konzern hätten sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig seine Erwartungen übertroffen, hätten aber im Rahmen bzw. unter den Markterwartungen gelegen, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Der auf dem Kapitalmarkt kommunizierte Mittelfristausblick sei bestätigt worden. Diesen halte Diermeier für realistisch. Negativ werte er, dass es offenbar juristische Untersuchungen in den USA bezüglich des Defibrillator-Geschäfts gebe, was auf diese Aktivitäten den Unternehmensangaben zufolge einen erheblichen Einfluss haben werde. Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Philips-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 28 auf 29 Euro angehoben. (Analyse vom 24.01.2017)Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:27,315 EUR -2,32% (24.01.2017, 17:21)