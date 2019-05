Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) hat zuletzt ein neues Allzeithoch (1.605 Punkte) verbuchen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



D. h. das Aktienbarometer, welchem häufig konjunktureller Vorlaufcharakter unterstellt werde, habe das alte Rekordhoch vom März vergangenen Jahres bei 1.465 Punkten überspringen können. Die markanten Dochte und kleinen Körper der letzten beiden Wochenkerzen würden nun allerdings gewisse Ermüdungserscheinungen der seit Ende Dezember laufenden Rally signalisieren. Als mahnenden Zeigefinger würden die Analysten in diesem Zusammenhang beispielsweise die Konstellation beim MACD und beim RSI interpretieren. Beide Indikatoren würden den neuen Rekordstand im eigentlichen Chartverlauf bisher nicht mit entsprechenden Indikatorpendants quittieren. Besonders auffällig sei die divergente Entwicklung beim RSI, bei dem aktuell zudem ein frisches Ausstiegssignal drohe. In dieser Gemengelage komme dem alten Rekordstand von 1.465 Punkten eine Schlüsselrolle zu: Dieses Level markiere aus Sicht der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Grenze zwischen einergesunden Atempause und einem "false break" auf der Oberseite, wenn die Marke unterschritten werden sollte. (03.05.2019/ac/a/m)



