Der Gesundheitssektor, einschließlich der Pharma- und Biotechnologiebranche, habe im letzten Quartal des Jahres 2021 höhere Gewinne als erwartet erzielt. Nach Angaben der Experten von Cowen hätten fast 77% der Unternehmen im S&P 1500 Health Care die Gewinnerwartungen übertroffen. Für 2022 erwarte Bloomberg für den globalen Gesundheitssektor ein Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich - und das bei potenziell konservativen Prognosen.



Doch gehe dieses attraktive Wachstum auch mit einem vernünftigen Preis einher? Die erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse für die kommenden zwölf Monate würden zeigen, dass der globale Gesundheitssektor deutlich günstiger sei als der breitere Markt. Bei den zugrunde liegenden Segmenten gebe es jedoch bedeutende Unterschiede: Medizintechnikunternehmen und Gesundheitsdienstleister seien vergleichsweise teurer, während Pharma- und Biotechnologieaktien attraktiver bewertet seien.



Die Wertentwicklung globaler Gesundheitsunternehmen und ihrer Aktien hänge, vor allem in der Biotechnologie, stark von klinischen Erfolgen ab. Die Ernennung von Robert Califf zum neuen Commissioner der US-Arzneimittelbehörde FDA sei eine gute Nachricht für die Produktzulassung. Dr. Califf sei für seinen Fokus auf die effiziente Umsetzung von Innovationen zum Wohl der Patienten bekannt. Die Zulassung neuer Therapien und neuer Wirkstoffmoleküle dürfte ein wichtiger Markttreiber für Gesundheitsunternehmen bleiben.



Die Zeit, die für die Forschung und Prüfung neuer Technologien benötigt werde, gebe Aufschluss über die potenzielle Entwicklungspipeline der Branche. Die Biotechnologie-Spezialisten würden für das Jahr 2022 mit zahlreichen Impulsen rechnen. Insbesondere in den Bereichen Immun-Onkologie, gezielte Onkologie, degenerative Krankheiten (Alzheimer) und Gen-Editierung stünden wichtige klinische Meilensteine bevor. Klinische Fortschritte dürften zur Zulassung kommerzieller Medikamente und Verfahren führen, die den gegenwärtigen Versorgungsstandard verändern könnten. Dies könnte auch die Übernahme- und Fusionsaktivitäten unter Pharma- und großen Biotechunternehmen beschleunigen. Die Bilanzen vieler großer Biotech-Unternehmen hätten sich durch Kapitalzuflüsse dank des Vertriebs von Covid-19-Produkten verbessert.



In Phasen nachlassenden Wachstums der Weltwirtschaft hätten Anleger auf defensive Wachstumssektoren gesetzt, und das Gesundheitswesen habe in der Vergangenheit zu den Favoriten gezählt. Die historischen Muster würden größere Pharmaunternehmen mit attraktiven Bewertungen begünstigen. Bestimmte Medizintechnologieunternehmen dürften aber ebenfalls von der Wiederöffnung nach Covid-19 profitieren. (13.04.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte starteten 2022 eher leidlich: Anhaltende Inflation, steigende Zinsen sowie der Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, aber auch die russische Invasion in der Ukraine verunsicherten die Anleger, so Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity Management bei Candriam.Dennoch bleibe der Aktienmarkt mittelfristig nach wie vor vielversprechend. Die Unternehmensgewinne würden erfreulich bleiben, die Maßnahmen der Zentralbanken scheinen gegen die ausufernde Inflation zu wirken und das Wirtschaftswachstum möge sich zwar möglicherweise verlangsamen, bleibe aber immer noch überdurchschnittlich. In einer solchen Zeit würden nichtzyklische Wachstumssektoren, wie etwa das Gesundheitswesen, mit ihren defensiven Merkmalen für Anleger interessant.Der Gesundheitssektor sei traditionell einer der am wenigsten konjunkturanfälligen Sektoren. Die Gesundheitsausgaben würden von langfristigen strukturellen Trends bestimmt: der Alterung der Bevölkerung, dem Anstieg der Einkommen und medizinischen Innovationen. Daher habe der Sektor in den letzten zehn Jahren ein stabiles Ertragswachstum aufgewiesen.