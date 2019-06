"Phantomkonten": Schwere IT-Panne setzt Commerzbank außer Gefecht - Aktiennews

Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,367 EUR +2,20% (04.06.2019, 12:45)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (04.06.2019/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - "Phantomkonten": Schwere IT-Panne setzt Commerzbank außer Gefecht - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) muss sich in einem Schreiben entschuldigen, weil Kunden wegen einer massiven EDV-Störung in den Morgenstunden des 3. Juni weder Überweisungen tätigen noch empfangen konnten, so die Experten von "FONDS professionell".Betroffen gewesen seien auch Kontoinhaber der Onlinetochter comdirect (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM).Kunden der Commerzbank und deren Direktbank-Tochter comdirect hätten gestern, am 3. Juni, eine böse Überraschung erlebt. Wegen einer massiven IT-Panne seien Überweisungen, insbesondere Daueraufträge und Lastschriften, zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr auf und von Konten der beiden Geldhäuser nicht ausgeführt worden - und das ausgechnet am ersten Arbeitstag des Monats, der unter Kennern als besonders transferträchtig gelte. Das Spezielle an der Störung sei gewesen, dass sie sowohl eingehende wie ausgehende Aufträge betroffen habe - es sei also nichts mehr gegangen, wie die Bank in einer Mitteilung an ihre Kunden habe zugeben müssen.Wie das Branchenportal "Finanzszene.de" unter Berufung auf interne Schreiben der Bank berichte, habe das Problem aber "nur" Kunden betroffen, deren Bankleitzahl an der vierten (respektive deren IBAN an der achten) Stelle eine "4" aufweise. Das betreffe alle Kunden der "alten" Commerz- und der comdirect bank. Einzige Ausnahe: Wer von der ehemaligen Dresdner Bank gekommen sei, die 2008 von der Commerzbank übernommen worden sei, habe keine "4", sondern die "8" als vierte (beziegungsweise achte) Stelle der Kennnummernl.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,348 EUR +1,83% (04.06.2019, 12:30)