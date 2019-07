NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (30.07.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Pfizer: Weitere Kursabgaben erwartet - ChartanalyseDie Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) startete nach einem Tief vom 18. April 2019 bei 38,42 USD zu einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 5. Juli 2019 sei der Ausbruch über einen wichtigen Abwärtstrend gelungen. Dieser Ausbruch habe zu einem Hoch bei 44,56 USD geführt. Seitdem befinde sich der Wert allerdings wieder in einer Abwärtsbewegung. Gestern sei er unter mehrere wichtige Unterstützungen zurückgefallen und habe sogar eine SKS-Topformation vollendet.Das Chartbild der Pfizer-Aktie habe sich gestern substanziell verschlechtert. In den nächsten Tagen sei mit weiteren Abgaben in Richtung 39,65 EUR und möglicherweise sogar 38,42 USD zur rechnen. Sollte die Aktie allerdings über den EMA bei 41,93 USD zurückkehren, wäre der gestrige Einbruch wohl ein Fehlsignal. In diesem Fall könnte Pfizer in Richtung 43,23 und 44,56 USD ansteigen. (Analyse vom 30.07.2019)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Pfizer-Aktie:37,80 EUR -1,56% (29.07.2019, 17:35)