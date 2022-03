Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (13.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Am Freitag habe der US/Pharmariese die milliardenschwere Übernahme von Arena Pharmaceuticals unter Dach und Fach gebracht. Damit würden sich die Amerikaner endgültig den Zugriff u.a. auf den Hoffnungsträger Etrasimod sichern. Ob sich die Akquisition vollends auszahle, werde sich in den kommenden Wochen zeigen. Denn dann würden die entscheidenden Phase-3-Studiendaten mit der Substanz in der Indikation Colitis ulcerosa erwartet. Beim Wirkstoff Etrasimod handele es sich um den mit Abstand wichtigsten Pipeline-Bestandteil von Arena Pharmaceuticals, der derzeit gegen verschiedene Erkrankungen klinisch überprüft werde.Für insgesamt 6,7 Mrd. USD habe sich Pfizer zudem den Zugriff auf Ralinepag und APD418, zwei kardiovaskuläre Wirkstoffe, gesichert. Das Hauptaugenmerk liege aber klar auf Etrasimod und die bevorstehenden Daten aus der ELEVATE-UC-Studie.Pfizer habe für Arena Pharmaceuticals respektive die Substanz Etrasimod tief in die Tasche gegriffen. Angesichts der milliardenschweren Einnahmen durch den Corona-Impfstoff Comirnaty und das -Medikament Paxlovid könnte der Pharmagigant auch ein Scheitern verschmerzen. Technisch betrachtet habe die Pfizer-Aktie zuletzt wieder positive Signale gesendet. Investierte Anleger sollten an Bord, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: