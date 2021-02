Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

29,985 EUR +0,99% (02.02.2021, 15:28)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

35,80 USD -0,28% (01.02.2021)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern habe die Ergebnisse für das vierte Quartal berichtet und dabei den Ausblick für das Jahr 2021 präsentiert bzw. seine Schätzung für den Gewinn je Aktie angehoben. Die Umsätze seien im Jahresvergleich um 11,8% auf USD 11,68 Mrd. gestiegen und hätten damit leicht über den Konsensschätzungen von USD 11,43 Mrd. gelegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie in der Höhe von USD 0,42 habe jedoch die Analystenerwartungen von USD 0,48 nicht erreichen können.Pfizer habe bis Ende Januar rund 65 Mio. seines COVID-19-Impfstoffes (BNT 162B2) ausgeliefert, im Berichtsquartal hätten sich die Umsätze auf USD 154 Mio. belaufen und damit den Konsens von USD 462 Mio. verfehlt. Sehr gut hätten sich die Absätze bei seinen Blockbuster-Medikamenten Prevnar 13 (Impfstoff gegen Lungenentzündung) entwickelt, wo die Umsätze um 11% auf USD 1,75 Mrd. angestiegen seien, auch das Krebsmedikament Ibrance habe mit +12% auf USD 1,44 Mrd. gutes Momentum gezeigt.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte das Unternehmen Umsätze in einer Bandbreite zwischen USD 59,4 Mrd. und 61,4 Mrd. und habe damit über dem aktuellen Konsens von USD 56,72 Mrd. gelegen. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie erwarte man nunmehr eine Spanne zwischen USD 3,10 und 3,20 (Konsens: USD 3,19) vs. der bisherigen Guidance vom 12. Januar (USD 3 bis 3,10). Für seinen COVID-19-Impfstoff erwarte Pfizer im Geschäftsjahr 2021 Umsätze in der Höhe von USD 15 Mrd. bei einer bereinigten operativen Marge vor Steuern im hohen 20%-Bereich. Die Pfizer-Aktie notiere im frühen Handel rund 1% fester.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.