Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Dr. Scott Gottlieb, seit 2019 im Vorstand von Pfizer ehemaliger Chef der US-Zulassungsbehörde FDA, hab zuletzt gegenüber dem US-Sender MSNBC erklärt, dass man klare Zielvorgaben machen müsse, wie die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden könnten. Zudem stelle er auch die Fragen, wann Impfverpflichten wieder aufgehoben würden.Pfizer entwickele zusammen mit dem deutschen Biotech-Unternehmen BioNTech Corona-Impfstoffe - u.a. auch ein auf die Omikron-Variante angepasstes Vakzin. In den USA laufe derzeit ein Rechtsstreit, was die Herausgabe der Studiendaten zum Corona-Impfstoff angehe. Die Daten würden 329.000 Seiten umfassen, auf denen Impfschäden dokumentiert würden. Die FDA habe das Gericht zunächst gebeten, die Daten nur in Sätzen von 500 Seiten pro Monat zu veröffentlichen, da jede Seite geprüft und sensible Informationen geschwärzt werden müssten.Am 6. Januar dieses Jahres sei die FDA vom texanischen Bezirksgericht aufgefordert worden, anstatt von 500 Seiten pro Monat 55.000 Seiten zu liefern. Derzeit bemühe sich die FDA darum, die Frist zu verlängern. Auch Pfizer habe sich hier zuletzt mit eingebracht. Es bleibe also spannend.In der kommenden Woche werde es bei Pfizer zudem auf der Zahlenseite spannend. Am Dienstag, 8. Februar, veröffentliche das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal. Hier würden Anleger insbesondere auf Umsätze durch den Corona-Impfstoff blicken und würden sich davon Rückschlüsse auf die Entwicklung von BioNTech erhoffen. Zudem sei man auf einen möglichen Ausblick gespannt.Die Pfizer-Aktie habe nach der Korrektur zuletzt an der 90-Tage-Linie wieder nach oben drehen können. Nun gelte es die 38-Tage-Linie zu knacken. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.