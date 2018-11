Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst.

Der langfristige Ausblick von Pfizer Inc. bleibe positiv, aber die aktuelle Bewertung spiegele das Chance/Risiko-Profil angemessen wider.Gegenwind, vor allem im Bereich der Immunonkologie, gleiche positive Faktoren wie eine mögliche Margenausweitung wieder aus, so der Analyst Alex Arfaei.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Pfizer-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "market perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 47,00 auf 46,00 USD.