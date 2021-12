Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

51,04 EUR -2,03% (16.12.2021, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

58,80 USD +5,87% (15.12.2021, 22:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (16.12.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Pfizer habe im vergangenen Quartal die Konsenserwartungen abermals übertreffen können und habe seine Ganzjahresprognose wegen höherer COVID-19-Impfstofferlöse erneut angehoben. Das Unternehmen sei in der einzigartigen Lage, mit Comirnaty und Paxlovid sowohl im Impfstoff- als auch (bald) im therapeutischen Bereich über dominierende Angebote zu verfügen. Das Sentiment gegenüber der Pfizer-Aktie habe sich zuletzt deutlich verbessert, wenngleich das Unternehmen ab 2026 Patente auf mehrere Medikamente verlieren werde.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Halten"-Empfehlung für die Pfizer-Aktie. Das von USD 48 auf USD 62 angehobene 12 Monats-Kursziel entspreche bei KGV und bei EV/EBIT (Median für 2022 und 2023) weiterhin einem Bewertungsabschlag von rd. 8% gegenüber der Peer Group, was nach Ansicht des Analysten wegen der drohenden Patentabläufe zu Mitte dieses Jahrzehntes gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity