Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Pfizer habe seine Zahlen für das vergangene vierte Quartal sowie den Ausblick für 2022 publiziert. Dabei habe der Umsatz im Schlussquartal als auch die Umsatzprognose für 2022 die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können. Die Aktie sei daraufhin ins Minus gerutscht. Bei Tradegate notiere die Pfizer-Aktie derzeit 3,3 Prozent im Minus bei 45,06 Euro. Auch die Aktie des deutschen Partners BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) verliere aktuell gut drei Prozent.Pfizer habe Umsatz und Gewinn in Q4 deutlich steigern können. Der Gewinn je Aktie sei von 0,42 Dollar auf 1,08 Dollar gestiegen und habe damit die Erwartungen der Analysten von 0,88 Dollar je Aktie übertroffen. Der Umsatz sei von 11,7 Mrd. auf 22,8 Mrd. Dollar geklettert. Hier hätten die Analysten im Vorfeld allerdings mit 24,2 Mrd. Dollar etwas mehr erwartet.Im Gesamtjahr 2021 habe der US-Konzern 81,3 Mrd. US-Dollar (71,1 Mrd. Euro) umgesetzt. Das seien 95 Prozent mehr gewesen als noch ein Jahr zuvor, wie Pfizer am Dienstag in New York bekannt gegeben habe. Dabei habe das gemeinsam mit dem deutschen Hersteller BioNTech vermarktete Vakzin (Handelsname Comirnaty) knapp 37 Mrd. Dollar in die Kassen gespült. Unter dem Strich habe Pfizer knapp 22 Mrd. Dollar Gewinn nach rund 9,2 Mrd. vor einem Jahr erreicht.Pfizer und BioNTech würden sich bei Comirnaty Kosten und Gewinne zu gleichen Teilen teilen.Auch wenn Pfizer die Erwartungen nicht ganz habe erfüllen können, sei die Entwicklung dennoch stark. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Unternehmen habe zuletzt jedoch auch des Öfteren in der Kritik gestanden, was das Zulassungsverfahren von Comirnaty angehe. Hier werde es wichtig sein, dass das Unternehmen etwaige Vorwürfe ausräumen könne. Ein Stopp bei 36 Euro sichere die Gewinne nach unten ab. (Analyse vom 08.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)