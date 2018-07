Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (11.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) unter die Lupe.Der Pharmagigant reagiere auf die harsche Kritik des US-Präsidenten Donald Trump und verzichte vorerst auf diverse Preiserhöhungen für Arzneimittel. Pfizer habe nach "ausführlichen Diskussionen" sich entschieden, Trump die Möglichkeit einzuräumen, am Plan zur Stärkung des Gesundheitssystems zu arbeiten, so das Unternehmen. Damit ziehe der "Viagra"-Hersteller Konsequenzen aus dem folgenden Tweet von Donald Trump: "Pfizer und andere sollten sich schämen, dass sie die Medikamentenpreise ohne Grund anheben."Damit wachse der Druck auf andere Pharma- und Biotech-Firmen, ähnlich wie Pfizer dem US-Präsidenten entgegenzukommen. Trump erhoffe sich mit stagnierenden bzw. reduzierten Medikamentenpreisen die Entlastung des US-Gesundheitssystems.Engagierte Investoren im Pharma- und Biotech-Sektor sollten sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und die vom AKTIONÄR angegebenen Stoppkurse beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2018)Börsenplätze Pfizer-Aktie: