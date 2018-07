Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

32,16 EUR +0,06% (13.07.2018, 12:07)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

37,52 USD +0,83% (12.07.2018, 22:03)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (13.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE).Der Pharmagigant habe nach der Kritik von US-Präsident Trump Preiserhöhungen, die zu Monatsbeginn in Kraft getreten seien, vorerst verschoben. Pfizer wolle nach offiziellen Aussagen Trump damit Zeit geben, an seiner geplanten Gesundheitsinitiative zu arbeiten.Das Nachgeben von Pfizer könnte auf den ersten Blick als Schwäche interpretiert werden und die Position für künftige Preisverhandlungen verschlechtern. Nach Meinung des Analysten sei das Vorgehen aber in zweierlei Hinsicht vorteilhaft. Einerseits könnte sich die Kompromissbereitschaft positiv auf die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens auswirken (Pfizer kommt es nicht nur auf den eigenen Profit an). Andererseits stehe nun der US-Präsident unter Zugzwang - schließlich sei die Preiserhöhung nur bis zum Eintreten der Initiative oder bis Jahresende aufgeschoben (scheitere diese, liege dies nicht in der Verantwortung von Pfizer).Darüber hinaus wolle sich Pfizer neu in die Bereiche Innovative Medicines, Established Medicines sowie Consumer Healthcare organisieren und damit die langfristigen Wachstumsaussichten der neuen Produkte herausstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: